ரவுடி மொழி.. பண்பற்ற-நாகரீகமற்ற நபர் தான் பாஜகவின் அண்ணாமலை.. திமுக செந்தில்குமார் எம்பி கொதிப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் தற்போதைய பாஜக தலைவர் பண்பற்ற, கலாச்சாரமற்ற, தூய்மையற்ற அரசியல் கண்ணியமற்ற நபராக உள்ளார். ரவுடிகள் மொழியை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பயன்படுத்துகிறார் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை திமுகவின் தர்மபுரி எம்பி செந்தில்குமார் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

சமீபகாலமாக தமிழகத்தில் திமுக மற்றும் பாஜக தலைவர்கள் இடையே வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது. பொது மேடைகள், டுவிட்டர் உள்ளிட்ட பிற சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் கருத்துகள் பதிவிட்டு ஒருவரையொருவர் தாக்கி பேசி வருகின்றனர்.

இந்த கருத்து மோதல்கள் நேற்று முதல் இன்னும் தீவிரமாகி உள்ளது. நேற்று தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது.

English summary

The current BJP leader in Tamil Nadu is an unmannered, uncultured, impure political person with no dignity. DMK's Dharmapuri MP Senthilkumar has severely criticized BJP state president Annamalai for using the language of rioters in a press conference.