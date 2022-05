நல்லாத்தானே போய்கிட்டிருக்கு! ஸ்பீட் பிரேக் போட்ட பாஜக! ஐ லியோனி மீது போலீசில் புகார்! ஓ அதுக்காகவா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளரும் தமிழக படநூல் கழக தலைவருமான திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி பட்டியலின சமுதாய மக்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் மிகவும் கொச்சையாக பேசியதாக பாஜக சார்பில் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் திமுக அரசின் ஓராண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் கும்மிடி பூண்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டிஜே கோவிந்தராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது .

இதில் தலைமைக்கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் தமிழ்நாடு பாடநூல் கல்வியியல் பணிகள் கழக தலைவர் திண்டுக்கல் லியோனி கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

English summary

The BJP has lodged a complaint with the Chennai Police Commissioner's Office alleging that Dindigul I. Leoni, the DMK policy outreach secretary and chairman of the Tamil Nadu text book corporation , had spoken in a derogatory manner to the people of the sc st community