ஆவேசமாக கோவை பந்த்துக்கு அழைப்பு.. ஹைகோர்ட் போட்ட ஒரே போடு.. "ஆளைவிடுங்க சாமி.." பல்டியடித்த பாஜக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக திட்டமிட்டபடி பந்த் நடத்துவோம் என காலையில் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் அறிக்கை வெளியிட்ட நிலையில் கோவையில் பந்த் நடத்த எந்த அறிவிப்பையும் தான் வெளியிடவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அண்ணாமலை தரப்பு கூறி இருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கோவையில் கடந்த 23ஆம் தேதியன்று காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்து ஜமேஷ் முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் இந்த சம்பவத்தைக் கண்டித்து அக்டோபர் 31-ம் தேதி பாஜக சார்பில் முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை பந்த்துக்கு அண்ணாமலை அழைப்புவிடுக்கவில்லையாம்.. ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்த விளக்கம்

English summary

While BJP MLA Vanathi Srinivasan had made a statement in the morning saying that they will hold a bandh as planned in connection with the Coimbatore car blast incident, the Annamalai side has said in the Madras High Court that it has not issued any announcement to hold a bandh in Coimbatore.