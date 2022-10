4 நடிகைகள்.. வாயை விட்ட திமுக சைதை சாதிக்.. வளைக்கும் பாஜக.. போலீசில் பரபர புகார்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பாஜகவில் 4 நடிகைகள் இருப்பதாக குஷ்பு, நமிதா, காயத்ரி ரகுராம், கவுதமி ஆகியோரை ஒருமையிலும் இரட்டை அர்த்தத்திலும் பேசிய சைதை சாதிக் மீது சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பாஜக மகளிர் அணி சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

திமுக தலைவராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 2 வது முறையாக தேர்வுசெய்யப்பட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்து சென்னை ஆர்.கே.நகரில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பங்கேற்ற இக்கூட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

இதில் உரையாற்றிய திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக் பாஜகவை சேர்ந்த நடிகை குஷ்பு உள்ளிட்ட 4 நடிகைகளை ஒருமையிலும், இரட்டை அர்த்தத்திலும் பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளாகி வருகிறது.

குஷ்பு உள்ளிட்டோர் மீது அவதூறா?.. கடவுள் மன்னிக்கவே மாட்டார்.. காலம் பதில் சொல்லும்.. பாஜக கண்டனம்

English summary

A complaint has been filed on behalf of the BJP in Chennai Police Commissioner's Office against Saidai Sadiq who referred to Khushbu, Namitha, Gayatri Raghuram and Gauthami belongs to BJP in a double meaning word in DMK Meeting.