என்ன இந்த கிராமங்கள் வக்ப் வாரிய சொத்தா? இந்துக்கள் ஒன்றுசேர்ந்தால்.. நாள் குறித்த எச்.ராஜா

சென்னை: திருவெறும்பூர், தொண்டாமுத்தூர் பகுதிகளின் கிராமங்களும் வக்ப் சொத்துக்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களுடன் வந்தால் 30 நாட்களில் தீர்வு காணப்படும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா அறிவித்துள்ளார்.

திருச்சி மாவட்டம் அந்தநல்லூர் அருகே அமைந்து இருக்கிறது திருச்செந்துறை கிராமம். இப்பகுதியை சேர்ந்த ராஜகோபால் என்ற நபர் 1 ஏக்கர் 2 செண்ட் பரப்பளவு நிலத்தை விற்க ராஜராஜேஸ்வரி என்ற நபருடன் ஒப்பந்தம் செய்தார்.

ரூ.3.50 லட்சத்துக்கு பத்திரப்பதிவு செய்ய திருச்சி 3ம் எண் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு சென்ற அவரிடம், இந்த நிலம் வக்பு வாரியத்துக்கு சொந்தமானது என்றும் இதை பதிவு செய்ய முடியாது என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர்.

கோயில் நிலம் வக்ப் வாரிய சொத்தா? அதெப்படி.. மோசடியை முறியடிப்போம் - எச்.ராஜா சபதம்

English summary

H.Raja called Hindus with evidence that the villages in Thiruverumpur and Thondamuthur areas have been declared completely owned by the Wakf Board. He assured in twitter if Hindus united the problem solved within 30 days.