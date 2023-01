பல்க்கா அள்ளப்போறாராமே.. பெரிய ‘லாஸ்’! டெபாசிட் பெறுவாரா எடப்பாடி? இப்படி ஒரு நிலை.. சொல்றது யாரு?

பாஜக, பொது வேட்பாளரை நிற்க வைக்க திரைமறைவில் முயற்சிகள் நடப்பதாக பத்திரிகையாளர் ப்ரியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக இரண்டு பிரிவுகளாக அடித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், சீமானுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதிமுகவில் இருக்கும் இளைஞர்கள் பெரும்பாலானோர் உதயநிதி இளைஞரணி செயலாளரான பிறகு திமுகவிற்குச் சென்றுவிட்டனர். மீதமுள்ளவர்கள் சீமான் பக்கம் சாய்ந்து வருகின்றனர். எனவே ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் சீமான் கூடுதல் வாக்குகளைப் பெறுவார் எனக் கூறியுள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ், அதிமுக ஈபிஎஸ் அணி, ஓபிஎஸ் அணி, நாம் தமிழர் கட்சி, அமமுக, தேமுதிக என பலமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இதனால், வாக்குகள் நாலாபுறமும் சிதறும் என்பதால், பல கட்சிகள் டெபாசிட்டுக்கே போராடும் சூழல் ஏற்படக்கூடும் என்ற நிலை இருக்கிறது.

இதுகுறித்து ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் பேசியுள்ள மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன், காங்கிரஸை தவிர எடப்பாடி பழனிசாமி அணி மட்டுமே டெபாசிட்டை நெருங்க வாய்ப்புள்ளது எனக் கூறியுள்ளார்.

டெல்லிக்கு பறக்கும் 'இன்புட்ஸ்’.. பல ஆங்கிள்கள்.. பின்வாங்கும் பாஜக? மூத்த பத்திரிகையாளர் 'பளிச்’!

English summary

With the AIADMK split into two factions, Seeman has more opportunities. Most of the youth in AIADMK have gone to DMK after becoming Udhayanidhi Youth Secretary. The rest are leaning towards Seaman. So Seeman will get more votes in the Erode East by-election, says senior journalist Priyan.