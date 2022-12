இப்படி பண்ணிட்டாங்களே! ரூட்டை மாற்றும் ’மேலிடம்’! மீண்டும் இபிஎஸ் பக்கம் வீசும் காற்று! ஓபிஎஸ் ஷாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் பாஜக தலைமையின் ஆதரவு தனக்குத் தான் இருக்கிறது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தெம்புடன் இருந்த நிலையில் டெல்லியில் இருந்து அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பாஜக தலைமையிலான அரசு அழைப்பு விடுத்திருப்பது ஓபிஎஸ் அணியினரை கடும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தாலும் மீண்டும் இணைந்த கைகளால் மாறினர் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அணியினர். பல கட்ட பேச்சு வார்த்தைகளுக்குப் பிறகு இந்த இணைப்பானது நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் தனது செல்வாக்கை பலமாக நிலை நிறுத்திக் கொண்டாலும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் பங்களிப்பு எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு வெகுவாக தேவைப்பட்டது.

பணிந்தது ஈரான் அரசு.. கலாச்சார காவல் பிரிவு கலைப்பு! ஹிஜாப் போராட்டத்தில் பெண்களுக்கு பெரிய வெற்றி

English summary

While O. Panneerselvam's side was confident that he has the support of the BJP leadership in the AIADMK single-leadership issue, the BJP-led government's invitation to Edappadi Palaniswami as the interim general secretary of the AIADMK from Delhi has left the OPS members deeply dissatisfied.