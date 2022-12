குஜராத் வெற்றியைக் கூட கொண்டாட முடியவில்லை! கட்சியை விட்டே தூக்கிருவேன்! கமலாயத்தில் சூடான அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை தி.நகரில் உள்ள கமலாலயத்தில் மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட தலைவர்கள், பிற அணி தலைவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழக பாஜகவில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை குறிப்பிட்டு அண்ணாமலை தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கர்நாடக மாநிலத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்த அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் பணியில் இருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்று தனது சொந்த ஊரான கரூர் திரும்பினார். இயற்கை விவசாயம் செய்து வந்ததாகக் கூறிய அவர், பின்னர் பாஜகவின் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

அப்போது தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த நிலையில் எடுத்த எடுப்பிலேயே பாஜக தமிழக துணை தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டது. பின்னர் எல்.முருகன் மத்திய அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட பிறகு தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டார்.

கைகோர்த்த விஜயபாஸ்கர், ஓபிஎஸ்.. ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் பரபர வாதம்! சுப்ரீம் கோர்ட் சரமாரி கேள்வி!

English summary

It has been reported that Annamalai has expressed his displeasure with the events taking place in the Tamil Nadu BJP in a meeting of state administrators, district leaders and other team leaders at Kamalalayam in T. Nagar, Chennai.