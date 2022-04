Chennai

oi-Rajkumar R

செங்கல்பட்டு : வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் திமுக எம்பிக்கள் வெற்றி பெற்றால் ஆண்டுக்கு 24 விமான டிக்கெட் தவிர வேறு ஏதும் கிடைக்காது என கூவத்தூரில் நடந்த கூட்டத்தில் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்ட பாஜக சார்பில் தமிழ் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி கொண்டாடப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைவர் வேத சுப்பிரமணியன் தலைமை தாங்கினார்.

2024ல் தமிழகத்தில் 25 பாஜக எம்.பி.க்கள்! பாஜக அண்ணாமலை உறுதி.. திமுக ஜெயித்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா?

சிறப்பு விருந்தினராக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, மாநில பொதுசெயலாளர் கருநாகராஜன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர்.

டீ செலவு மிச்சம்! திமுக காதில் பூ சுத்துது -தேநீர் விருந்து புறக்கணிப்பு குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்

English summary

Chief Minister Stalin discussed with the narikuravar people living in the Thirumullaivayil. Then a boy and a girl sang in the presence of the Chief Minister