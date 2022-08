அமைச்சர் பேசிய விஷயம்.. கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்ட அண்ணாமலை.. ‘எப்படி நம்புவாங்க?’- தொடர் விளாசல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, திமுக அரசை எட்டு வழிச்சாலை நிலைப்பாடு தொடர்பாக வெளுத்து வாங்கி வருகிறார். ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்துவிட்டு, இப்போது வேறு மாதிரி பேசுவதா என விமர்சித்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து பின்னர் ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் போது அதற்கு நேர் எதிரான நிலைப்பாட்டை திமுக எடுத்து வருகிறது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திமுக அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேசிய விஷயம்தான் இதற்கெல்லாம் காரணமாக அமைந்துவிட்டது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேசியதை கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டு திமுகவின் இரட்டை வேடம் என விமர்சித்து வருகிறார் அண்ணாமலை.

சென்னை-சேலம் 8 வழிச் சாலை சரியானது.. லேட்டா உணர்ந்த திமுக மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கனும்- அண்ணாமலை

English summary

BJP state president Annamalai has been lambasting DMK government over the eight ways road stand. Annamalai has accused the DMK of taking one stand when it is the opposition party and then taking the opposite stand when it is the ruling party.