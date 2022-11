வேட்டி கரையை கிழித்து கட்டிய தொடைநடுங்கி திமுககாரனுங்க சவடால்.. ஆர்.எஸ்.பாரதி மீது எச்.ராஜா அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 1976ல் திமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட உடன் சலவைக்கு போட்ட வேட்டியை திரும்பப் பெற பயந்து, இருந்த வேட்டியையும் கரையை கிழித்து கட்டிய தொடை நடுங்கி திமுகவினர் இன்று சவடால் பேசுவது விந்தையாக உள்ளது என எச்.ராஜா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஆளுநரையும், அண்ணாமலையையும் ஒருமையில் பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதிக்கு பதிலடி உண்டு என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக முன்னாள் எம்.பி ஆர்.எஸ்.பாரதி, சமீபத்தில் நெல்லையில் கூட்டம் ஒன்றில் பேசுகையில், ஐபிஎஸ் படித்துவிட்டு வந்த மெண்டல்கள் என ஆளுநர் மற்றும் அண்ணாமலையை விமர்சித்துப் பேசினார்.

ஆவேசமாக வார்த்தையைவிட்ட ஆர்.எஸ்.பாரதி.. ஆளுநர் மாளிகைக்கு பறந்த உளவு ரிப்போர்ட்.. ஆங்ரி மோடில் பாஜக!

English summary

BJP senior leader H.Raja has said that RS Bharathi who spoke about the Governor and Annamalai will get a retaliation soon.