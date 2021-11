இனி எப்படி பேசுவார்.. திருமாவளவன் தார்மீக உரிமையை இழந்து விட்டார்.. பாஜக நாராயணன் கடும் தாக்கு

Chennai

சென்னை: தனது காலில் அணிந்த ஷூ நனைந்து விடக் கூடாது என்று, பிறர் உடலுழைப்பை உபயோகித்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், அரசியலில் தூய்மை என்று சொல்லும் தார்மீக உரிமையை இழந்துவிட்டார் என்று பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

மழை நீரில் கால் படாமல் இருப்பதற்காக, இரும்பு சேர் மீது திருமாவளவன் நிற்பதும் அவரது தொண்டர்கள் அந்த சேரை இழுத்து கொண்டே செல்வதுமான வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் வேளச்சேரியில் வசித்து வருகிறார்.

BJP spokesman Narayanan Tirupati has criticized the Viduthalai Chiruthaigal Katchi leader Thirumavalavan for standing on a chair without getting his feet wet in water and says he lost the moral right to say that his politics is pure.