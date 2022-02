இதிகாசம் என்ற குப்பை -திருமாவளவன்.. கலவரத்தை தூண்டும் திருமா - எல்.முருகன்..நீடிக்கும் வார்த்தை போர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ராமாயண மகாபாரத புராண இதிகாச குப்பைகளை மக்கள் மூளையில் திணித்து உள்ளனர் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் பேசிய நிலையில், திருமாவளவன் கலவரத்தை தூண்டும் உள்நோக்கத்துடன் பேசுகிறார் என பாஜகவைச் சேர்ந்த மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கூட்டாட்சி கோட்பாடும் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கருத்தரங்கில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், புதுச்சேரி முன்னாள் முதல் அமைச்சர் நாராயணசாமி, மார்க்சிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள், பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பலர் கலந்து கொண்டனர்.

திமுக ஆட்சியில் கருத்து சுதந்திரம்..நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்வி.. ஆவேசமடைந்த எல்.முருகன்..பரபர பேட்டி

English summary

While Vck leader Thirumavalavan has said that the epic rubbish of the Ramayana and Mahabharata myths have been inserted in the minds of the people, BJP central minister L Murugan has strongly criticized Thirumavalavan for speaking with the intention of inciting riots.