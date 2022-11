முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்த பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள்.. திடீர் மீட்டிங் ஏன்.. நயினார், பொன்னார் விளக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் நயினார் நாகேந்திரன், காந்தி, சரஸ்வதி, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சந்தித்துப் பேசினர்.

தங்களது தொகுதி சார்ந்த கோரிக்கைகள் தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளதாக பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதேபோல, பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், எதிர்காலத்தில், மத வழிபாட்டு தலம் கட்ட வேண்டுமானால் அரசிடம் முறைப்படி அனுமதி பெற்றுத் தான் கட்ட வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

English summary

BJP MLAs Nainar Nagendran, Gandhi, Saraswathi and former Union Minister Pon.Radhakrishnan met and talked with Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin. The BJP MLAs have said that they have met Stalin and submitted a petition regarding their constituency demands.