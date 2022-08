என்னங்க.. காது குத்துறீங்களா.. திமுக எம்எல்ஏவின் ரூ.11 கோடி மொய்விருந்தை காரசாரமாக சாடிய அண்ணாமலை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ அசோக் குமார் நடத்திய மொய்விருந்தில் ரூ.11 கோடி வசூலான நிலையில் அதனை பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். விஞ்ஞான ஊழல் மூலம் வருமான வரித்துறைக்கு காது குத்துறீங்களா? என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் அசோக் குமார். இவர் சில நாட்களுக்கு முன்பு பேராவூரணி-பட்டுக்கோட்டை சாலையில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் காதணி விழா மொய் விருந்து என்ற பெயரில் மொய் விருந்து நடத்தினார்.

ஏராளமான கிடாய்கள் வெட்டப்பட்டு உணவு சமைக்கப்பட்டு உறவினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த மொய் விருந்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். 15 ஆயிரம் பேருக்கு உணவு பரிமாறப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் தான் ரூ.11 கோடி வரை வசூலானதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

BJP state president Annamalai has severely criticized the fundraiser organized by DMK MLA Ashok Kumar of Thanjavur's Peravurani constituency, which collected Rs.11 crore. Are you trying to avoid income tax department through scientific corruption? He has questioned.