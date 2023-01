இழிவான மேடைப் பேச்சு.. காவல்துறையின் செயலற்ற தன்மை! தமிழக டிஜிபிக்கு பாஜக அண்ணாமலை கடிதம்!

Chennai

சென்னை : நீண்ட காலமாக, தி.மு.க.வினர், பொது மேடைகளை, தரக்குறைவான பேச்சுகளுக்குப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து இது போல் நிகழாமல் தடுக்க, கடுமையான நடவடிக்கையை எதிர்பார்க்கிறோம் என தமிழக டிஜிபிக்கு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொடரில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சபை விதிமுறைகளை மீறி நடந்து கொண்டதாக திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

இந்த விவகாரம் குடியரசுத் தலைவர் வரை சென்றுள்ள நிலையில் விருகம்பாக்கத்தில் நடந்த திமுக கூட்டத்தில் ஆளுநர் குறித்து திமுக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவதூறாக பேசியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து மாளிகை சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது

