பெட்ரோல், டீசல் மீதான மாநில வரி.. பாஜக பெரும் போராட்டம்.. திமுகவை விளாசும் அண்ணாமலை

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : பொய் வாக்குறுதி அளித்துதான் ஆட்சியைப் பிடித்தோம் என திமுக ஒத்துக்கொண்டால் போராட்டத்தை கைவிடுவதாக தமிழக மாநில பாஜக தலைவரான அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டிலும் பெட்ரோல் டீசல் விலை மீதான மாநில வரியை குறைக்கவேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே பாஜக இளைஞரணி மற்றும் மகளிரணியினர் இணைந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.

English summary

Tamil Nadu state BJP leader Annamalai has said that he will give up the struggle if the DMK agrees that it came to power by making false promises.