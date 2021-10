கருணாநிதியை விட ஸ்டாலின் பயங்கமானவர்... ஹெச் ராஜா சொன்ன அர்த்தம் இதுதான்.. அண்ணாமலை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியை விட தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் பயங்கமானவர் என்று ஹெச் ராஜா சொல்லியதன் அர்த்தம் இது தான் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கம் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.

காந்தியடிகளின் 153வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை அடையாறு காந்தி மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு பாஜக சார்பில் அண்ணமாலை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர், அதே வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பெருந்தலைவர் காமராஜரின் 46வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு அவரது நினைவிடத்திலும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

15 வயது சிறுமி.. இன்ஸ்டாகிராமில் போலி ஐடி மூலம் ஆபாச பதிவு போட்ட இளைஞர்.. போக்சோவில் கைது

English summary

bjp state leader annamalai about H Raja statement on CM mk stalin bjp state leader annamalai said that H Raja's statement that the current Chief Minister Stalin is more terrible than Karunanidhi has a different meaning.