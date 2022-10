தீவிரவாதம் என்பது மதத்தை சார்ந்தது அல்ல! கோவை ஜமாத் அமைப்புகளுக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கோவை கார் வெடிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களும், தொடர்புடையவர்களும் இஸ்லாமியர்களாக இருப்பதால் எல்லா இஸ்லாமியர்களையும் அதில் தொடர்புடையவர்களாக பாஜக கருதவில்லை என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

ஜமேசா முபீன் விவகாரத்தை கோவை ஜமாத் அமைப்புகள் கண்டித்துள்ளதால் அவர்களை பாஜக பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளதாக கூறியிருக்கிறார்.

மேலும், தீவிரவாதம் என்பது மதத்தை சார்ந்தது அல்ல என்றும் அவர் கூறினார்.

தீவிரவாதிகளின் கூடாரமான கோவை..ஐஎஸ்ஐஎஸ் தொடர்பு.. பாஜக அண்ணாமலை பகீர் குற்றச்சாட்டு

English summary

Annamalai said that the BJP does not consider all Muslims to be involved in the Coimbatore car blast case as those arrested and related are Muslims.