‘ஆற்காடு வீராசாமி’.. வன்மையாகக் கண்டித்த கலாநிதி வீராசாமி! பேச்சுக்கு வருந்துவதாக அண்ணாமலை ட்விட்!

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆற்காடு வீராசாமி இறைவனடி சேர்ந்துவிட்டதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசிய தவறான தகவலை வேதனையுடன் வன்மையாக கண்டிப்பதாக கலாநிதி வீராசாமி கூறிய நிலையில் தனது பேச்சுக்காக வருந்துகின்றேன் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த புதன்கிழமை பாஜக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து கே. அண்ணாமலை பேசினார்.

அப்போது அவர், திமுக மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஆற்காடு வீராசாமி இறந்துவிட்டதாக தவறான தகவலை கூறினார். அவரது இந்த பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

BJP state president Annamalai has given false information that former DMK minister arcot Veerasamy has died. now he is tweeted that he was sad for his speech.