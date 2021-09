மத்திய அரசு அனுமதி.. தமிழக அரசு அனுமதி மறுப்பது ஏன்?.. மதுரை எய்ம்ஸ் குறித்து அண்ணாமலை கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் 150 மருத்துவ மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும், மாநில அரசு மறுப்பது ஏன்? என்றும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் K.அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் K.அண்ணாமலை வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: மதுரை தோப்பூர் பகுதியில் ரூ.1,264 கோடி செலவில் 750 படுக்கைகளுடன் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க பிரதமர் மதுரை எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

கோடநாடு கொலை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் கேட்ட 4 கேள்விகள்.. எடப்பாடி சொன்ன 3 பதில்கள்.. நடந்தது என்ன?

நிலம் கையகப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து மருத்துவமனை கட்டுவதற்காக மத்திய அரசு ஜைக்கா நிதி நிறுவனத்துடன் 2021-ம் ஆண்டு மார்ச் 26 ந்தேதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தியது.

English summary

Why is the tamilnadu state government refusing to allow the admission of 150 medical students to the Madurai AIIMS Hospital? BJP state president K. Annamalai questioned.