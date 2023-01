அன்று அப்படி பேசியவர்கள் எல்லாம் இன்று ‘தமிழ்நாடு’ என்கிறார்கள்.. திமுகவை விமர்சித்த பாஜக வினோஜ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லை என்றால் சுடுகாடு" என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் இப்போது தமிழ்நாடு பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என திமுகவை விமர்சித்துள்ளார் பாஜக மாநிலச் செயலாளர் வினோஜ் பி.செல்வம்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாடு என்று சொல்வதைவிட தமிழகம் என்று சொல்வது தான் சரியாக இருக்கும் என்று பேசியதற்கு திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளன. தமிழ்நாடு என்றே அழைக்க வேண்டும் என வலுவாக குரல்கள் ஒலித்து வருகின்றன.

திராவிடத்தை முன்னிறுத்திப் பேசி வந்த திமுகவினர் தற்போது, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் கருத்துக்கு எதிராக 'தமிழ்நாடு' என்ற வார்த்தையை ஒலித்து வருவது குறித்து வினோஜ் பி. செல்வம் இவ்வாறு விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி பலிக்காது! தமிழின் பெயரால் சதிராடும் ஆளுநர் ஆர் ரவி! மநீம கண்டனம்!

English summary

BJP State Secretary Vinoj P. Selvam has criticized DMK saying that all those who said, "If it is not a Dravidian country, it is a crematorium" are now talking about Tamil Nadu.