ஓபிஎஸ் போனில் கிடைக்கவில்லை.. நயினார் பேச்சுக்காக எடப்பாடியிடம் வருத்தம் தெரிவித்தேன்: அண்ணாமலை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நேற்று நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது குறித்து அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பேசிவிட்டதாகவும், நயினார் நாகேந்திரன் பேசிய போது தவறுதலாக வார்த்தை வந்து விட்டதாகவும் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

தஞ்சையில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பள்ளி மாணவியின் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு பாஜக சார்பில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் நடைபெற்றது.

உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பேசிய பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினரான நயினார் நாகேந்திரன் எதிர்க்கட்சியாக இல்லாவிட்டாலும் பாஜக தொடர்ந்து தமிழகத்திற்காக பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுத்து வருவதாகவும் அதிமுகவில் சட்டமன்றத்தில் ஆண்மையுடன் பேசக்கூடிய ஒருவர் கூட இல்லை என கூறினார்.

அள்ளிக் கொட்டிய நயினார், மெளனம் கலைக்காத ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ், ஆத்திரத்தில் தொண்டர்கள்.. முடிவு என்ன?

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has said that he had spoken to AIADMK co-ordinator Edappadi Palanisamy about what Nayyar Nagendran had said yesterday and that the word had come by mistake when Nayyar Nagendran spoke.