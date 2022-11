கல்யாணமாகி 13 நாள் ஆச்சு! நெருங்கிய கணவன்..‘நோ’ சொன்ன ரேகா! கறி வாங்க போன தாய்க்கு காத்திருந்த ஷாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் திருமணமான 14 வது நாளில் 35 வயதில் திருமணம் ஆன பெண் ஒருவர் தனது தாய் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். திருமணம் ஆகியும் கணவரை ஏமாற்ற விருப்பம் இல்லாததால் மன உளைச்சலில் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் என்கின்றனர் போலீசார்.

திருமண பந்தம் என்பது அவ்வளவு சீக்கிரம் யாருக்கும் வாய்த்து விடாது. எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்த இரு உறவுகளை மட்டுமல்லாது ஒரு சமூகத்தையே இணைக்கும் ஒரு அற்புத நிகழ்வு தான் திருமணம்.

பெண் பார்த்து நிச்சயதார்த்தம் நடத்தி திருமணம் செய்து இது வீட்டார் ஒன்றாக இணையும் போது அங்கே புதிய உறவு ஒன்று முளைக்கிறது. வெகு சிலருக்கே ஆண்டாண்டு காலம் திருமண உறவு நீடிக்கும் மிகச் சிலருக்கு அர்ப்ப நொடிகளில் முடிந்து போன சம்பவமும் உண்டு.

English summary

Bride commits suicide on 13th day of marriage in Chennai A 35-year-old married woman hanged herself at her mother's house in Chennai on the 14th day of her marriage. Police say that she committed suicide out of depression as she did not want to cheat on her husband after getting married.