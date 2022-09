ஐ எனக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சே.. சந்தோசத்தில் துள்ளி குதித்த மணமகள்! மேடையினு கூட பாக்கலையே! முத்த மழை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஹைய்யா.. எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என்பது போல மணமகன் தாலி கட்டியதை மிகவும் உற்சாகத்தோடு கைதட்டி கொண்டாடிய மணமகள் ஒருவர் தாலி கட்டியவுடன் மணமகனுக்கு மேடையிலேயே முத்தம் கொடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வாராய் என் தோழி வாராயோ என பழைய காலத்து திருமணங்கள் எல்லாம் தற்போது கிடையாது. ஒரு காலத்தில் திருமணம் நடைபெறும் போதெல்லாம் குனிந்த தலை நிமிராமல் வளம் வந்த பெண்கள் தற்போது சிங்கப்பெண்களாய் சமூகத்தில் வாழ்ந்து காட்டுகின்றனர்.

அறிவியல் விளையாட்டு அரசியல் என அனைத்து கலங்களிலும் ஆண்களுக்கு நிகராக ஏன் ஆண்களை விட ஒரு படி அதிகமாகவே சாதித்துக் காட்டுகின்றனர்.

English summary

The bride celebrated the groom's tying of the thali by clapping his hands very enthusiastically as if I were getting married. A video of a bride kissing the groom on stage after tying the thali is going on social media.