ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க முதல்வரே.. உதயநிதிக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கும்ல்ல அப்ப பாருங்க.. சிவி சண்முகம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: உதயநிதிக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கும் போது என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் என முதல்வருக்கு முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக் குழு நேற்றைய தினம் தீர்மானங்களை நிராகரித்தது. இதையடுத்து நேற்றைய தினம் ஓபிஎஸ் அவரது ஆதரவாளர்களுடன் டெல்லி சென்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் அவரது இல்லத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டசபை உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

English summary

Ex Minister C Ve Shanmugam says we will wait and see what happended when minister post for Udhayanidhi.