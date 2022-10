குனிந்த தலை நிமிராம நடக்காதீங்க மக்களே! எப்படியெல்லாம் ஆட்டைய போட்றாங்க பாருங்க! பகீர் சிசிடிவி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் செல்போன் பார்த்தவாறு சாலையில் நடந்து சென்ற மாணவனை பின்தொடர்ந்து வந்து செல்போனை பறித்துச் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர் குறித்த பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே செல்போன் பறிப்பு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது சிசிடிவி காட்சிகள் ரோந்து போலீசார் என கண்காணிப்பு நடவடிக்கை தீவிர படுத்தப்பட்ட போதிலும் செல்போன் பறிப்பு சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

இது போன்ற செல்போன் படிப்பு சம்பவங்களை அதிக அளவில் கல்லூரி மாணவர்களை ஈடுபடுவதாகவும் போதைப் பழக்கம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் இது போன்ற குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாக போலீசார் கூறுகின்றனர்.

English summary

Exciting CCTV footage of a mysterious person on a two-wheeler following a student who was walking on the road while looking at his cell phone in Virugambakkam, Chennai and snatched his cell phone.