நிம்மதியை கெடுக்கும் மத்திய அரசு.. மாநில அரசுகளை கையேந்த வைக்கிறது.. அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்

சென்னை: மீனவர்களின் நலனைக் கெடுக்கும் வகையில் சாகர்மாலா திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ளதாக விமர்சித்துள்ள மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், மாநில அரசுகளைக் கையேந்த வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் மத்திய அரசுத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருவதாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கன்னியாகுமரியில் இருக்கும் பல்வேறு மீனவ கிராமங்களில் தொடர் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அதன்படி கன்னியாகுமரி சின்னமுட்டம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார்.

fishery minister Anitha Radhakrishnan slams that Center is bringing new laws to destroy state govt rights. Anitha Radhakrishnan said a new Helipad will be constructed in Kanniyakumrai.