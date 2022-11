பெரிய மொழிப்போர் வெடிக்கும்.. கட்டாய இந்தியை மத்திய அரசு மறந்துவிட வேண்டும்.. எச்சரித்த சீமான்

Chennai

சென்னை: ‛‛கட்டாய இந்தியை மத்திய அரசு மறந்துவிட வேண்டும். கைவிட்டுவிட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பெரிய மொழிப்போர் வெடிக்கும். அப்போது சட்டம் ஒழுங்குக்கு கட்டுப்பட்டு சந்துக்குள் கூட்டம் போடமாட்டேன்'' என நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடுமையாக எச்சரித்தார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு இந்தி மொழியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது. ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தியை இணைப்பு மொழியாக்க வேண்டும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார்.

அதன்பிறகு அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு, மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தி இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.

Central government should forget mandatory Hindi. should be abandoned. Otherwise, a big language war will break out. Nam Tamil coordinator Seeman sternly warned that he would not hold a meeting in the alley after obeying law and order.