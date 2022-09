குளுகுளுவென மாறிய தமிழகம் - 11 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை கொட்டும் - சென்னையிலும் மழைக்கு சான்ஸ்!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்ட கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையின் சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது. பின்னர், சில இடங்களில் மட்டும் லேசான மழை பெய்து வந்த நிலையில், தற்போது, மீண்டும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னையில் கடந்த 3 தினங்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. மாலை நேரங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதேபோல், சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை கொட்டி வருகிறது.

English summary

The Meteorological Department has said that heavy rain is likely in 11 districts including Vellore and Ranipet today. It has been said rain is expected at some places in Chennai.