சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு இதமாய் இன்று இடி மின்னலுடன் கோடை மழை பெய்ய வாய்ப்பு...அனுபவிக்கத் தயாரா?

சென்னை: தென்தமிழகம், உள் மாவட்டங்கள், டெல்டா பகுதிகளில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. வெப்பம் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் வெயிலுக்கு இதமாக கோடை மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் ஜில் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னை வானிலை ஆய்வும் மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், உள் தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக, இன்று தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் 5 நாட்கள் ஜில் மழை - வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்கள் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவைத் தாண்டி வெப்பம் பதிவாகி வருகிறது. அனல் காற்றும் வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. வெயிலுக்கு இதமாக ஆங்காங்கே மழையும் பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறையில் 6 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. சிற்றாறு பகுதியில் 5 செமீ மழையும், புத்தன் அணை, பெருஞ்சாணி அணையில் தலா 4 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

