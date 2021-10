சென்னை கடற்கரை-தாம்பரம் இடையே மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: சென்னை கோடம்பாக்கம்-தாம்பரம் ரயில் நிலையம் இடையே பராமரிப்பு பணி நடைபெறுவதால் கீழ்க்கண்ட மின்சார ரயில் சேவையில் நாளை(ஞாயிற்றுக்கிழமை) மற்றும் 17-ந்தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கடற்கரை-தாம்பரம் காலை 11, 11.30, 11.45, 12.20, 12.40, 1.40, 2.30 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரயில் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இதைப்போல் தாம்பரம்-கடற்கரை காலை 11.30, 12.10, 12.30, 1.50, 2.50, 3.30 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரயில் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. திருமால்பூர்-கடற்கரை இடையே காலை 10.40 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரயில் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

எந்த வகையில் நியாயம்..? ரயில்வே வாரியத்துக்கு இது அழகல்ல... மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. கடும் எதிர்ப்பு..!

English summary

According to a press release issued by the Southern Railway, the electric train service between Chennai Kodambakkam and Tambaram will be rescheduled for tomorrow (Sunday) and 17 due to maintenance work.