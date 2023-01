சென்னை உஸ்மான் சாலை பாலம்.. அடுத்த 280 நாட்களுக்கு ஹெவி டிராபிக்! போக்குவரத்து போலீஸ் அட்வைஸ்

சென்னை தி.நகரில் புதிய போக்குவரத்து மாற்றத்தினால் சிரமம் இருப்பினும் கட்டுமான பணிகளை விரைவில் முடிக்க இதுதான் ஒரே வழி என்று சொல்லப்படுகிறது.

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை உஸ்மான் சாலையில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணிகள் தொடங்க உள்ள நிலையில் இந்த பணிகள் முடியும் வரை அதாவது 9 மாதங்களுக்கு போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்படுவதாக சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.

சென்னை தியாகராய நகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட உஸ்மான் சாலை மேம்பாலம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்கள் கோரிக்கை எழுந்து வந்தது. இந்நிலையில் இது தொடர்பாக இத்தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெ.கருணாநிதி தமிழக அரசிடம் வலியுறுத்தியிருந்தார். இக்கோரிக்கையை ஏற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 2021ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டது.

உஸ்மான் சாலை மட்டுமல்லாது போக்குவரத்துக்கு நெரிசலை குறைக்க ரூ.335கோடி செலவில் 3 இடங்களில் மேம்பாலம் அமைக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி உஸ்மான் சாலை மேம்பாலத்திலிருந்து அண்ணாசாலை சிஐடி 1வது மெயின் ரோடு வரை மேம்பாலம் கட்டப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான கட்டுமான பணிகள் நாளை முதல் தொடங்க உள்ளதால் இந்த பாலத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

