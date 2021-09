மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் மீட்பு.. அறநியைத்துறை நடவடிக்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் பிரசித்தி பெற்ற மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான ரூ. 5 கோடி மதிப்பு உள்ள 2166 சதுர அடி நிலத்தை அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து மீட்டனர்.

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிய அதிகாரிகள் அந்த இடத்தில் மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடம் என்று போர்டு வைத்துள்ளனர்.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமாக பிச்சுப்பிள்ளை தெருவில் சுமார் 2166 சதுர அடி மனை வேதாச்சலம் என்பவருக்கு வாடகைக்கு விடப்பட்டு இருந்தது. இந்த மனை கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு மிக அருகில் இருந்தது. பல ஆண்டுகளாக வேதாச்சலம் தரப்பு வாடகை தரவில்லை.

English summary

The Kapaleeswarar temple administration on Tuesday retrieved a piece of land worth ₹5 crore on Pichupillai Street in Mylapore from a family that had rented it to store items.