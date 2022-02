குட் நியூஸ்.. இனி சும்மா ஜிவ்வுன்னு பறக்கலாம்.. சென்னை-பெங்களூர் விரைவு சாலை பணி ஏப்ரலில் தொடங்கும்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை-பெங்களூர் விரைவுச்சாலை பணிகள் ஏப்ரலில் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில், தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையிலான சாலை மேம்பாட்டு பணிகளை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

7 சாமி சிலைகளை விற்க முயன்ற பாஜக ராமநாதபுரம் நிர்வாகி உட்பட 4 பேர் அதிரடி கைது- கட்சி பதவி பறிப்பு!

இதன்படி பெங்களூர்- சென்னை இடையே 240 கி.மீ.,க்கு விரைவுச்சாலை அமைக்க முடிவெடுக்கப்பட்டது.

கர்நாடகா மாநிலம், ஒசகோட்டாவில் துவங்க உள்ள இந்த விரைவுச்சாலை ஆந்திராவின் சித்துார் மாவட்டம் வழியாக, தமிழகத்தின் ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, இருகாட்டுகோட்டையில் முடியும் வகையில் அமைக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது.

English summary

Work on the Chennai-Bangalore expressway is scheduled to begin in April. It is said that this expressway will be very useful for the industrial cities of Chennai and Bangalore