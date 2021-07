Chennai

oi-Jaya R

சென்னை: சென்னை மாநகரில் புதிதாக ஒரு அட்ராக்ஷன் இணைந்துள்ளது.

வாவ் நம்ம சென்னையா இது.. சிற்பங்களாய் உலா வரும் வாகனங்கள்.. ஊரே சூப்பரா மாறிப் போச்சு!

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் சிங்கார சென்னை கனவை நனவாக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை சென்னை மாநகர ஆணையர் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதன்ஒரு பகுதியாக பல்வேறு வழக்குகளில் சிக்கிய வாகன கழிவுகளை பயனுடையதாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டது.

ஸ்கைவாக், பீனிக்ஸ் உள்பட 10 மால்கள், 38 மார்கெட்டுகளில் தடுப்பூசி மையங்கள்.. அசத்தும் சென்னை!

English summary

Chennai Corporation has come up with a novel ideat. They are making statues from vehicle waste and installing all over the city.