அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்.. கடுமையான நடவடிக்கை பாயும்.. சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னையில் கண்காணிப்புக்குழுக்களின் ஆய்வின்போது அரசின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்படாமலும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின்றி இருப்பதும் தெரியவந்தால் தொற்று நோய்கள் சட்டத்தின் கீழ் சம்பந்தப்பட்ட கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநகராட்சி எச்சரித்துள்ளது.

சென்னையில் கொரோனா பரவல் வெகுவாக குறைந்துவிட்ட நிலையில் மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு வந்துவிட்டார்கள். ஆனால் கொரோனா பாதுகாப்ப வழிமுறைகளை வழக்கம் போல் மறந்துவிட்டனர். சமூக இடைவெளியை மறந்து முககவசம மறந்து கூட்டம் கூட்டமாக ஷாப்பிங் செய்கிறார்கள். ஜாலியாக பொது இடங்களில் சுற்றுகிறார்கள்.

இதனிடையே உலக சுகாதார மையம் 3வது அலையின் தொடக்கத்தில் உள்ளதாக எச்சரித்துள்ளது. இதனால் 3வது அலை பரவலை தடுக்க வேண்டும் எனில் மக்கள் முறையாக சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி முககவசம் அணிந்து செயல்பட வேண்டும்.

English summary

The chennai corporation has warned that stern action will be taken against the shops and shopping malls involved under the Infectious Diseases Act if the inspection by monitoring committees in Chennai reveals that the state's safety measures are not being followed and there are no security arrangements.