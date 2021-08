சென்னை அம்பத்தூரில் ஷாக்.. மருமகளை கத்தியால் தாக்கிய மாமனார் கைது.. நாத்தனாரும் கைது

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை அம்பத்தூரில் கணவரை பிரிந்த வாழும் மருமகள் வீட்டை காலி மறுத்ததால் கத்தியால் தாக்கிய பெண்ணின் மாமனார் மற்றும் நாத்தனாரை போலீசார் கைது செய்தார்கள்.

சென்னை அம்பத்தூரில் கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வருபவர் டெய்சி. இவரது மாமானார் ஜெகநாதன், இவருடைய நாத்தனார் மலர்விழி ஆகியோர். இவர்கள் கணவனை பிரிந்து விட்டதால் தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு டெய்சியிடம் கூறியுள்ளனர்.

ஆனால் டெய்சியோ வீட்டை விட்டு வெளியேற மறுத்து அங்கேயே வசித்து வந்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த மாமனார் ஜெகநாதன் மற்றும் நாத்தனார் மலர்விழி ஆகியோர் டெய்சியிடம் சண்டை போட்டுள்ளனர்.

English summary

father-in-law stabbed his daughter in law, for refusing to vacate the house in Ambattur, Chennai.father-in-law and his daugher arrested by police.