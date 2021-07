முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கு 2 நாள் போலீஸ் காவல்.. ஹைகோர்ட் உத்தரவு.. அடுத்தது என்ன?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: துணை நடிகை புகாரின்பேரில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கு 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசாருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.

துணை நடிகையும் மலேசியா தூதரக அதிகாரியுமான சாந்தினி அ.தி.மு.க முன்னாள் முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் மீது போலீசில் புகார் கொடுத்திருந்தார்.

திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றியதாகவும், அந்தரங்கப் புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு விடுவதாக மிரட்டியதாகவும், கட்டாய கருக்கலைப்பு செய்ததாகவும் துணை நடிகை சாந்தினி புகார் கொடுத்து இருந்தார்.

English summary

The Chennai High Court has given permission to the police to take Manikandan into custody for 2 days and interrogate him