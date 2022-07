"தலப்பாகட்டி பிரியாணி.." இனிமேல் பெயரை பயன்படுத்த கூடாது! பிரபல ஹோட்டலுக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவு

Chennai

சென்னை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் புகழ்பெற்ற ஒரு உணவு வகையாகும்.

இந்த நிலையில், தலப்பாக்கட்டி என்கிற பெயரை திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு புகழ்பெற்ற உணவகம் பயன்படுத்தக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ஆம்பூர், ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரியாணி செய்யப்பட்டாலும் இது வட மாவட்ட/மாநில பாணியில் செய்யப்படும் பிரியாணி வகையாகும். எனவே தென்மாவட்டங்களில் பிரசித்திபெற்ற தனித்த மசாலாக்களை கொண்டு இந்த தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி தயாரிக்கப்படுகிறது. எனவே இதற்கு எப்போதும் தனி மவுசு உண்டு.

1957ல் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஆனந்த விலாஸ் என்கிற பெயரில் நாகசாமி நாயுடு ஒரு உணவகத்தை தொடங்கினார். இதன் தரம் வாடிக்கையாளர்களை அதிக அளவில் கவர்ந்தது. இந்நிலையில் வேகமாக இது வளர்ந்தது. பின்னர் கடந்த 2013ல் இது திண்டுக்கல் பிரியாணியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

English summary

Thalappakatti biryani of Dindigul district is a famous dish not only in Tamil Nadu but also in all over India. Accordingly, the Madras High Court has ordered that a famous dish in Thiruvananthapuram should not use the name Thalappakkatti.