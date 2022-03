சிறுநீர் சேட்டை வழக்கு.. டாக்டர் சுப்பையாவுக்கு ஜாமீன்! விசாரணைக்கு ஆஜராக சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவு

Chennai

சென்னை: பெண் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் மற்றும் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஏபிவிபி அமைப்பை சேர்ந்த டாக்டர் சுப்பையாவுக்கு ஜாமீன் வழங்கிய சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தேவைப்படும்போது விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

சென்னை அரும்பாக்கத்தில் வசித்து வருபவர் சண்முகம். டாக்டரான இவர் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வருகிறார். இதற்கு முன் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் தலைவர் பதவியையும் வகித்து இருக்கிறார்

இவர் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூதாட்டி வீட்டு வாசலில் சிறுநீர் கழித்தார். இதுதொடர்பாக அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் அவர் கைது செய்யப்படவில்லை.

சட்ட பிரிவுகளை மாற்றியது ஏன்? நீதிபதி கேள்வி! சிறுநீர் கழித்த வழக்கில் டாக்டர் சுப்பையாவிற்கு ஜாமீன்

The Chennai High Court has granted bail to Subbaiah, a member of the ABVP, who was arrested in connection with the Prevention of atrocities Against Women and damage to public property.