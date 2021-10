சென்னையில் தன் பேச்சை மீறி உறவினர் நிகழ்ச்சிக்கு போன மனைவி.. கணவன் எடுத்த விபரீத முடிவு

Chennai

சென்னை: சென்னை மதுரவாயல் அருகே தன் பேச்சை மீறி மனைவி உறவினர் நிகழ்ச்சிக்கு சென்றதால் கனவன் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை மதுரவாயல், சக்கரபாணி நகர், 14வது தெருவைச் சேர்ந்தவர் சந்திரசேகர்(31), இவர் பூந்தமல்லி அடுத்த காட்டுப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார்.

இவரது மனைவி ரம்யா இவர்களுக்கு திருமணமாகி இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். நேற்று அரக்கோணத்தில் உள்ள ரம்யாவின் உறவினரின் வீட்டில் நடந்த காரிய நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் என மனைவி ரம்யா கணவரிடம் கேட்டதாகவும் உறவினர் நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல கூடாது என கணவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The husband committed suicide by hanging himself as his wife went to relative function near Maduravoyal in Chennai.