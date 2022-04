என்னாச்சு.. திடீர் பரபரப்பு.. சென்னை ஐஐடியில் 111 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு.. ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறியது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா பரவல் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா தொற்றினால் இன்று மேலும் 32 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் மொத்த எண்ணிக்கை 111 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

கொரோனா பரவல் தமிழகத்தில் குறைந்த நிலையில், மக்கள் முகக்கவசம் கூட அணியாமல் சாலைகளில் சுற்றத் தொடங்கியுள்ளனர். கொரோனா தொற்று, தற்போது, பல்வேறு நாடுகளில் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது.

இளையராஜாவுக்கு ஒன்றல்ல.. 5 பாரத ரத்னா விருது கூட கொடுக்கலாம்! திடீரென புகழ்ந்து தள்ளிய அமீர்

அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. கர்நாடகா, டெல்லி, உத்தர பிரதேசம் போன்ற வட மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனையடுத்து அந்தந்த மாநிலங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai IIT Corona affect: (சென்னை ஐஐடியில் கொரோனா பாதிப்பு) Corona spread is increasing day by day at IIT Chennai campus. The total number rose to 111 today as 32 more people were infected with the corona infection.