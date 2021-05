இன்று 10 மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யும்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு எப்படி.. வானிலை மையம் ரிப்போர்ட்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை; வெப்பச்சலனம் மற்றும் தென் தமிழகத்தை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை உள்பட 10 மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருப்பதாவது: வெப்பச்சலனம் மற்றும் தென் தமிழகத்தை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி (5.8 முதல் 7.6 கிலோ மீட்டர் உயரம் வரை) காரணமாக 21.05.2021 அன்று கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் சூறை காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.

ஈரோடு, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டஙகளில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழையும் பெய்யக்கூடும்.

சற்றுநேரத்தில் கரையை கடக்கும் டவ்தே புயல்.. மகாராஷ்டிரா,குஜராத் மாநிலங்களில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rains in 10 districts including Krishnagiri, Dharmapuri, Salem, Erode, Vellore and Ranipettai due to Convection and atmospheric circulation in southern Tamil Nadu.