'ப்ளேபாய்' என நிரூபிக்க பெண்களிடம் சில்மிஷம்.. பொதுமக்களிடம் சிக்கி சின்னாபின்னமான.. சென்னை இளைஞர்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: தன்னை ஒரு 'ப்ளேபாய்' என நிரூபிப்பபதற்காக இளைஞர் ஒருவர் அங்குள்ள பெண்களிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட, பொதுமக்கள் அவரை விரட்டி விரட்டி புரட்டி எடுத்த சம்பவம் சென்னையில் அரங்கேறியுள்ளது.

நம் மத்தியிலேயே சில பேர் இருப்பார்கள். நண்பர்கள், உறவினர்கள் என அனைவரும் தன்னை ஒரு பெரிய ஆளாக நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவையில்லாத பொய்களை எல்லாம் அவர்கள் கூறுவார்கள்.

ஒவ்வொரு நண்பர்கள் வட்டாரத்திலும், குடும்பத்திலும் இதுபோன்ற ஒரு நபராவது கட்டாயம் இருப்பர். நம்மை பற்றி இப்படி சொல்லிவிட்டோமே.. இதை எப்படியாவது 'மெய்டெய்ன்' பண்ண வேண்டுமே என அவர்கள் செய்யும் செயல்கள் சூனாபானா ரேஞ்சுக்கு தான் இருக்கும். அப்படியொரு சம்பவம்தான் சென்னையில் நடைபெற்றுள்ளது.

English summary

A man from Puzhal misbehaved with women got beaten up brutally by people. In police interrogation, he said he bet his friends that he is a 'play boy' and could flirt with any women.