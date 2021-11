சென்னையில் இரவு முதல் அதிகனமழைக்கு எச்சரிக்கை.. பல துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. அதுவும் சென்னையை பெரு மழை, வெள்ளம் புரட்டிப் போட்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மோசமான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

மேற்கு வங்க கடலின் மத்தியப் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாகத்தான் சென்னை உள்பட பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து இருந்தது.

English summary

Chennai Meteorological Center has forecast heavy rains in Chennai from tonight till this morning Chennai Meteorological Center Director Puviarasan has forecast heavy rains in Chennai from tonight till this morning. Chance of heavy rain in Pondicherry and Cuddalore. Similarly, delta districts are less prone to heavy rains