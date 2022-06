வெயிலை குறைக்க வரும் மழை.. மொத்தம் 16 மாவட்டங்களில் சம்பவம் காத்திருக்கு! உங்கள் ஊர் இருக்கா பாருங்க

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த இரு நாட்களுக்குப் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அக்னி நட்சத்திரம் முடிந்துள்ள நிலையில், வெயிலின் தாக்கம் கணிசமாகக் குறையத் தொடங்கி உள்ளது. மேலும், சில இடங்களில் மழையும் பெய்ய தொடங்கி உள்ளது.

இதற்கிடையே நாளைய தினம் மாநிலத்தில் மொத்தம் 16 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நோட் பண்ணிக்குங்க.. மொத்தம் 14 மாவட்டங்களில் இன்னைக்கு செம மழை இருக்காம்.. மகிழ்ச்சியில் விவசாயிகள்

Tamilnadu will have heavy rain in many districts in upcoming days: (தமிழ்நாட்டில் அடுத்து இரு நாட்களுக்கு வெளுக்கப் போகிறது கனமழை) Chennai will have slight rain for next two days.