ஒரு நொடிதான்.. மீன் தொட்டிக்குள் விழுந்து ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழப்பு - சென்னையில் பரிதாபம்

Chennai

சென்னை: சென்னையில் மீன் தொட்டிக்குள் விழுந்து ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெற்றோர்களின் அலட்சியத்தாலேயே அந்தக் குழந்தை உயிரிழந்திருப்பதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. புதிதாக நடக்க பழகிய குழந்தைகளை மிகுந்த கவனத்துடன் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் போலீஸார் எச்சரித்துள்ளனர்.

இதனிடையே, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீஸார் குழந்தையின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Horryfic incident in Chennai, a one and half year girl baby died after it fell into fish tank which is place in the floor.