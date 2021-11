கடைசி நாளிலும் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுக்கும் மக்கள் - சிரமமின்றி பயணிப்பதாக மகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் பயணித்துள்ளனர். இந்நிலையில் நாளை தீபாவளி என்கிற நிலையில், இன்றும் சொந்த ஊருக்கு செல்ல ஏராளமான மக்கள் செல்ல படையெடுத்தனர். இன்று சிறப்பு பேருந்துகள் காரணமாக சிரமம் இன்றி பயணிக்க முடிவதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி வெளியூர் மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்வதற்காக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தீபாவளியைக் கொண்டாடசொந்த ஊா்களுக்குச் செல்வோரின் வசதிக்காக திங்கள்கிழமை வழக்கமாக இயக்கப்படும் 2,100 பேருந்துகளுடன் சென்னையில் இருந்து 391 எண்ணிக்கையிலும், பல்வேறு இடங்களில் இருந்து பிற ஊா்களுக்கு 894 பேருந்துகள் என மொத்தம் 1,285 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

2022 ஹஜ் பயணம்... சென்னை விமான நிலையத்தை புறக்கணித்தது ஏன்..? மத்திய அரசுக்கு வைகோ கேள்வி..!

நேற்றும் ஏராளமான பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. ஆனால் பேருந்துகள் நேற்று போதவில்லை. ஏராளமான மக்கள் அவதி அடைந்தனர். இதையடுத்து இன்று கூடுதல் பேருந்துகள்இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.

English summary

Millions of people have traveled from Chennai to their hometown in just the last two days ahead of the Deepavali festival. In this situation, with tomorrow being Deepavali, a large number of people invaded to go back to their hometown today.