சென்னை.. பட்டா கத்தியுடன் பஸ்சில் சீன் போட்ட ரிட்டையர்ட் 'ரூட்டு தல!' கொத்தாக தூக்கி சென்ற போலீஸ்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: ஓடும் பேருந்தில் பட்டா கத்தியை தரையில் தேய்த்தபடியும், கையில் சுழற்றியபடியும் சென்று கெத்து காட்டிய முன்னாள் கல்லூரி மாணவரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

கல்லூரி படிக்கும் போது செய்த இந்த சேட்டைக்காக தற்போது அந்த இளைஞர் கம்பி எண்ணி வருகிறார். மேலும், அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் மாநிலக் கல்லூரியில் முன்னாள் 'ரூட்டு தல' என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

படிக்கும் காலத்தில் படிக்காமல் ரவுடித்தனத்தில் ஈடுபட்டு, இப்போது போலீஸ் வழக்கில் சிக்கி தன்னுடைய மொத்த எதிர்காலத்தையும் இழந்திருக்கிறார் அந்த இளைஞர்.

English summary

The police have arrested a former college student who went on a moving bus and thrashed a knife on the ground and twirling it in his hand.